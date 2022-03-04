Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
- Güncelleme:
İngiltere'de düğün arifesinde olan damat, düğünden bir gün önce gelinin arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği veda partisinde çekilen bir video nedeniyle düğünü iptal etti. Söz konusu videoda, gelin ve arkadaşlarının erkek striptizci ile cinsel ilişkiye girdiği ve vücudundan çikolata yediği görüldü.
İngiltere'de düğün arifesindeki bir çiftin başına gelenler, ülkede bir numaraları gündem maddesi oldu. İsmini açıklamak istemeyen damat, düğünden bir günce önce müstakbel karısı ve arkadaşlarının 'bekarlığa veda partisi' gerçekleştirdiğini söyledi.
Gelin ve arkadaşları, alkolü fazla kaçırmalarının ardından veda partisinde sahne alan bir striptizci ile cinsel ilişkiye girdi. Davetlilerin ayrıca sırayla striptizcinin vücudundan çikolata yediği anlar da görüntülere yansıdı.
Videoyu damada gönderen kişi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre videoyu, bir süre önce gelin ile kavga eden kız kardeşinin kaydettiği ve ablasından intikam almak için eniştesine gönderdiği belirtildi. Görüntüleri izlediğinde şok olan damat ise düğünü iptal etti.
Düğünün iptal olması nedeniyle gözyaşlarına boğulan gelin, müstakbel eşini arayarak özür diledi. Şu anda düğün programının iptal olduğu ancak gelinin damada ısrarının sürdüğü ifade edildi.