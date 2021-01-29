Düden Şelalesi çamurlu aktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Düden Şelalesi çamurlu aktı

29.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:12
Düden Şelalesi çamurlu aktı

ANTALYA'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, önceki gün kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü.

ANTALYA'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, önceki gün kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü.

Düden Şelalesi'nin, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, son iki gündür Antalya'da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

Arkadaşlarıyla birlikte Düden Parkı'na gezmeye gelen Zekiye Paracan, çamurlu akan şelaleyi gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Yağmurdan dolayı şelalenin çamurlu aktığını ve tahminlerinde yanılmadığını anlatan Paracan, manzarayı izleyip evine döneceğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Efe Kızıltepe ise şelalenin önceki aylarda temiz halini de gördüğünü çamurlu halinin iç acıcı olmadığını söyledi.


Düden Şelalesi çamurlu aktı
Düden Şelalesi çamurlu aktı
Düden Şelalesi çamurlu aktı
Düden Şelalesi çamurlu aktı
Düden Şelalesi çamurlu aktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düden Şelalesi çamurlu aktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:11:58. #1.14#
title