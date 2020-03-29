Düden Gölü'nün misafirleri flamingolar geldi Konya'nın Kulu ilçesinin güneyinde 5 kilometre uzaklıkta bulunan Düden Gölü'nde kuraklığın ardından bu yıl yağışların etkili olmasıyla gölde su seviyesi yükseldi.

Konya'nın Kulu ilçesinin güneyinde 5 kilometre uzaklıkta bulunan Düden Gölü'nde kuraklığın ardından bu yıl yağışların etkili olmasıyla gölde su seviyesi yükseldi.

Havaların ısınmasının ardından, önemli göç yollarını üzerinde bulunan Düden Gölü, misafirleri olan başta flamingo olmak üzere göç kuşlarını ağırlamaya başladı.

Üreme alanları olan Tuz Gölü'ne yakın bir noktada bulunan ve önemli bir habitat olan Düden Gölü'ne flamingoların gelmesi, bölgenin doğa harikası görüntüsüne ayrı bir güzellik kattı.

1992 yılında koruma altına alınan gölde 170'in üzerinde kuş türünün barındığı biliniyor. Göl Değirmenözü çayı, çevresindeki pınarlardan ve ilçenin arıtma tesisinden gelen atık su ile beslenmekte.

Yaban kazları, ördek, angut, karabatak, dikkuyruk gibi kuşların barınma yeri olan Düden Gölü'nde, flamingo kolonilerinin de gelmesiyle büyük canlılık yaşandığını gözlendi.

Geçtiğimiz sene tamamen kuruma noktasına gelen Düden Gölü, yağışların artmasıyla göldeki su seviyesinin yükselmesiyle göç kuşlarının uğrak yeri olmasına devam ediyor.

Kaynak: AA