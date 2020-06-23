Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor
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Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor

BURSA'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören ve bir kişinin hayatını kaybettiği köylerden biri olan Dudaklı köyünde balçık temizleme çalışmaları gece boyunca sürüyor.

Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor
23.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:34
BURSA'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören ve bir kişinin hayatını kaybettiği köylerden biri olan Dudaklı köyünde balçık temizleme çalışmaları gece boyunca sürüyor. Sel sularının 1,5 metreyi aştığı köyde evlerin alt katı kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşlar geceyi geçirmek için komşu köylerdeki yakınlarına gitti.

'EVİM KULLANILAMAZ HALDE'

Dudaklı köyü sakinlerinden Mahmure Arslan, evinin sel suları nedeniyle oturulamaz hale geldiğini belirterek, geceyi geçirmek üzere komşu köydeki ağabeyinin evine gitti. Hasarın yüksek boyutta olduğunu dile getiren Arslan, "Buna şükür diyelim ne yapalım. Bayağı bir hasar oldu. Evimizin alt katı çamur oldu. Üst katlar tamamen battı. Ev şu an kullanılamaz hale geldi. Dünden beri abimlerde kalıyoruz. Bu gece de orada kalacağız. Allah'tan gelen bir afet ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bizim hayvanlarımız yoktu ama bağı, bahçesi hayvanları zarar gören çok insan var. Ölen hayvanlar var. Birkaç eşya aldık abimlere gidiyoruz. Çünkü şu anda evde oturabilecek durum yok. Düzelene kadar kalacağız. Artık 1 hafta mı olur, 10 gün mü olur bilmiyoruz" diye konuştu.'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Yaşanan sel felaketiyle canlarını zor kurtardıklarını belirten Recep Adaklı, suların bahçe duvarını yıktığını ve hayvanlarının öldüğünü söyledi. Adaklı, "Sel suları bahçe duvarından direkt geldi. Ev komple suyla doldu. Suyun çıkacak bir yere ihtiyacı olduğu için buradaki duvarı komple yıktı ve yan taraftaki tarlayı bastı. Karşıda evim var bahçesinde ve ilk katında ne varsa komple alıp götürdü. Amcamın evini komple su bastı, eşyalar zaten hep buralarda görüyorsunuz. Çocukları evden zor çıkarttık. Bu gördüğünüz tarla normalde 1,5 metre daha alt seviyede. Ama burası komple doldu. Yani buradan bildiğiniz şelale gibi su aktı. Bahçede hayvanlarım telef oldu. Koyunları zor bela kurtardık. İşte durumumuz bu" ifadelerini kullandı.


- Bursa

Kaynak: DHA

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