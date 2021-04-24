Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı
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Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programının çekimlerinde burnunun altında bir bant olduğu için dudakları olduğundan farklı görünen Seda Sayan, kısa sürede gündem olmasının ardından yaptırdığı işlemi açıkladı. Dudak kaldırma operasyonu yaptırdığını söyleyen Sayan, son halini de Instagram hesabından paylaştı.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın Gelinim Mutfakta programının çekimlerinde dudaklarının görüntüsüyle yine gündem oldu. Son haliyle korkutan Sayan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Dudaklarına lip lifti işlemi yaptırdığı için burnunun altında bant olan sunucu o görüntüsü için "Dudak lip lifi yaptırdım şu an böyle. Ama her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki, Bant ile yaptım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin görüntüler ortaya çıkıyor o görüntüleri kullanıp son hali bu diye verdiniz. Son halimi izleyin diye paylaştım bu videoyu. Beni merak etmeyin iyiyim ya" dedi.

Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı

LIP LIFT OPERASYONU NEDİR?

Üst dudağın uzun olması durumunun tedavisi olarak da bilinen "Lip Lift", üst dudak kaldırma, üst dudak kısaltma gibi isimler verilen; üst dudak bölgesinin uzunluğundan memnun olmayan, bu uzunluğun hastanın yüz oranlarını bozduğu kişilerde gerçekleştirilen üst dudak kısaltma ameliyatıdır.

Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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