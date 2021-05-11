Duck kumaş nedir? Country tarzı evlerde kullanılan duck bezi özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır?

Duck kumaş türünün nerede ve ne şekilde kullanıldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Genellikle ev tekstilinde geniş bir yelpazeye sahip olan duck kumaşı farklı desenleri içinde barından ve birçok renk çeşidine sahip bir kumaştır. Özellikle son dönemlerde internet üzerinden çok fazla araştırılan kumaşlardan biridir. Peki, Duck kumaş nedir? Duck bezi özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır? Duck kumaş çeker mi? Duck kumaş leke tutar mı? Duck kumaş pamuklu mu, polyester mi?

Duck kumaş nedir? Duck bezi özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır? Duck kumaşın kullanıldığı alanlar oldukça geniştir. Duck kumaş düz renklerde ve farklı desenlerde bulunabilir. Duck kumaş çiçekli ve düz olarak en çok tercih edilen modellere sahiptir. Peki, Duck kumaş nedir? Duck bezi özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır? Duck kumaş çeker mi? İşte duck kumaş veya duck bezi olarak bilinen konu hakkında detaylar...

DUCK KUMAŞ NEDİR?

Genel olarak pamuk ve polyester karışımı olarak üretimi gerçekleştiren kumaş türlerine duck kumaş denmektedir. Pamuk oranı yüksek olan bu kumaş bezi, %65 pamuk ve %35 polyester üzerinden hazırlanmaktadır. Duck kumaşı düz modelleri ve duck kumaşının çiçekli, geometrik desentleri büyük ilgi görür.

Genel olarak pamuk ve polyester karışımı olarak üretimi gerçekleştiren kumaş türlerine duck kumaş denmektedir. Aynı zamanda duck bezi ya da duck keten olarak da bilinmektedir. Özellikle kullanım kolaylığı ile beraber bir adım öne çıkan kumaş türleri arasında bulunmaktadır.

Çiçekli ve geometri desenleri ile birçok kişinin zevkine hitap eden duck kumaş, pamuk ve polyesterin avantajlarından içinde bir miktar barındırır; kumaşı daha kullanışlı ve farklı kılar. Bunun yanı sıra kaliteli bir duck bezinin pamuk oranı diğerlerine göre daha yüksektir.

DUCK KUMAŞ NERELERDE KULLANILIR?

Duck bezi döşemelik ve kaplamalık kumaştır. Her türlü döşeme ve kaplama işinde kullanabileceğiniz bu kumaş türünün değişik desen ve çeşitleri bulunur.

Duck kumaş veya duck bezi olarak bilinen ürün kumaşlar fon, fon perde, runner, masa örtüsü,koltuk örtüsü,kırlent, minder, aksesuar gibi döşemelik ve genel dekorasyon amacıyla kullanılmaktadır. Su itici özelliğe sahip duck kumaşı anti leke özelliklidir.

DUCK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Duck kumaşı ev dekorunda önemli bir yere sahip olmakla birlikte farklı kullanım alanlarına sahip bir kumaştır. Pek çok farklı özelliği ile duck kumaş yaygın olarak kullanılan en önemli kumaş türleri arasında bulunmaktadır. Böylece masa örtüsü ya da koltuk kılıfı ile beraber, minder ve koltuk kaplama gibi alanlarda değerlendirilmektedir.

Ev tekstili için en ideal kumaşlardan biridir.

İnsan sağlığı açısından zarar teşkil etmez.

Su ve lekelere karşı dayanıklıdır.

Temizliği pratiktir, makinede yıkanabilir.

Kolay yıpranmaz ve güçlü bir şekilde dokunmuştur.

Fiyatı uygundur.

Hava akışkanlığı bulunur, nefes alan bir kumaştır.

Farklı renkleri desenleri ile göz alıcı bir görünüme sahiptir.

Duck kumaşı çabuk kurur.

DUCK BEZİNİN MÜSLİN KUMAŞTAN FARKI NEDİR?

Genellikle ev dekorasyonunda karşılaştırılan iki kumaştır duck ve müslin. Müslin kumaş genelde yazlık elbiseler yapmak için tercih edilen bir kumaş çeşididir. Duck bezi ise daha kalın bir kumaştır ve ev tekstilinde kullanılır. Müslin kullanmak isteyenler genelde yemeni benzeri olan bu kumaştan yazlık salaş elbiseler ve bluzlar yapar, astar kullanırlar. Ev tekstili için koltuk döşeme, perde ya da masa örtüsü gibi şeyleri yapmak için de duck türü kumaşlar kullanılır. Bu kumaşlar Country tarzı ev dekorasyonu tercih edenler için bulunmaz nimettir.