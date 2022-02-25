Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi - Haberler
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Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan Milli Okçu Bülent Korkmaz yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanına getirildi.

İSTANBUL (İHA) - Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan Milli Okçu Bülent Korkmaz yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanına getirildi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile 00.20'de İstanbul'a getirilen Bülent Korkmaz, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

20-27 Şubat tarihleri arasında Dubai'de devam etmekte olan Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan 46 yaşındaki Milli Okçu Bülent Korkmaz geçtiğimiz salı günü yarışma sonrası kaldığı otelde istirahatteyken kaza geçirmişti.

Milli Okçu Bülent Korkmaz yapılan kontrollerin Dubai'den kaldırılan ambulans uçak ile Atatürk Havalimanın getirildi. Bülent Korkmaz'ı taşıyan uçak 00.20'da Atatürk Havalimanına indirildi. Korkmaz, ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. - İSTANBUL

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bülent Korkmaz, İstanbul, Milli, Dubai, Yerel, Haberler

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