DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı

17.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:27

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı merhum Rahşan Ecevit'i vefatının birinci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı merhum Rahşan Ecevit'i vefatının birinci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen kısıtlama koşullarında ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, parti mensuplarının duygu ve dualarını da beraberlerinde getirdiklerini bildirdi.

Salgın sonrasındaki anmalarda, Ecevit'in tüm sevenlerinin mezarı başında olmak isteyeceklerini belirten Aksakal, eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in kabirleri başında şunları kaydetti:

"Değerli Başbakanım, onursal Genel Başkanım, değerli Kurucu Genel Başkanım. Bilmenizi isteriz ki; demokratik solcular olarak emanetinizi yeniden parlamentoya taşımaya kararlıyız. Yaşadığımız tüm zorlukların tek çözüm adresi demokratik sol politikalardır. Biz de gösterdiğiniz yolda sizin ışığınızda yürümeye devam edeceğiz. Rahat uyuyun."

Salgın kısıtlamaları dolayısıyla kısıtlı katılımla gerçekleşen ziyarette Aksakal'a, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi de eşlik etti.

Rahşan Ecevit'in naaşı, vasiyeti üzerine DSP Onursal Genel Başkanı merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına Devlet Mezarlığı'nda defnedilmişti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı
DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı
DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı
DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Fahrettin Koca Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DSP Genel Başkanı Aksakal, merhum Rahşan Ecevit'i mezarı başında andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:27:36. #1.14#
title