DSP Genel Başkanı Aksakal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sayın Cumhurbaşkanı'na işçi, memur ve emekli maaşlarına mutlak surette en az 3 bin lira seyyanen zam yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyorum." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sonrası üretilen TURKOVAC aşısının kullanılmaya başlanmasının önemli bir aşama olduğunu, Dünya Sağlık Örgütünün onayını alma konusunda biraz daha acele edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomideki şiddetli savrulmanın tüm hızıyla devam ettiğini, üretim ekonomisinin gerçek anlamıyla hayata geçirilmesinin olmazsa olmaz koşulunun karma ekonomi sistemine dönüşle sağlanabileceğini söyleyen Aksakal, "Her zaman ısrarla da belirttiğimiz gibi, gelinen noktada bu sorunların tek bir parti iradesiyle ortadan kaldırılabilmesi olanağı yoktur. Siyaset sahnesindeki tüm partiler bir araya getirilerek milli bir hükümet yapısıyla ancak üstesinden gelinebilir." diye konuştu.

"Esnaflara ve sanayicilere can suyu kredisi tahsis etmelidir"

Aksakal, Türkiye'nin ekonomik durumu karşısında her zaman olduğu gibi doğru ve makul yolu göstermeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na işçi, memur ve emekli maaşlarına mutlak surette en az 3 bin lira seyyanen zam yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyorum. Bununla birlikte, akaryakıt zamları derhal durdurulmalı, akaryakıtta yeniden uygulamaya konulan ÖTV tamamen ve süresiz olarak kaldırılmalı, özel bankalar eğer yaklaşım göstermiyorsa kamu bankaları gerekirse sıfır faiz, uzun vadeyle tüketiciye, esnaflara ve sanayicilere can suyu kredisi tahsis etmelidir."