Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korona aşısı açıklaması: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korona aşısı açıklaması: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

Koronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika bir açıklama geldi. DSÖ Sözcüsü Harris, "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.

04.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:33

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı. Harris, Kovid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AŞI ÜRETİCİLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi. Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." diye konuştu. Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Kovid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

RUSYA "AŞI BİR AY İÇİNDE SİVİL HALKA UYGULANACAK" DEMİŞTİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Covid-19 aşısının bulunduğunu müjdelemesinin ardından aşı ile ilgili kamuoyuna yeni bilgiler aktarılmıştı. Önce Rusya'daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg 16 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada net bir tarih vermişti.

"SİVİLLERE UYGULANMASI 3 AŞAMADAN GERÇEKLEŞECEK"

Putin'in 'Sputnik-V' adı ile duyurduğu aşının aşamalar ile halka uygulanacağını söyleyen Gintsburg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda ilacın üretim kapasitesinin arttırılması yönünde maddi destek sağlanarak kapasite artırımına gidiliyor. Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara aşı uygulanacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar ise halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR"

İlk parti üretiminin tamamlandığını belirten Gintsburg, aşıda başarılı sonuçlar alındığını ve hasta olan genç bir kıza uygulanan aşıdan sonra genç kızın bağışıklık sisteminde gelişim olduğunu, bu hastanın kendini iyi hissettiğini ve yüksek oranda antikorlar kazandığını ifade etmişti. Aşının tescilinden sonra hükümetin yasal düzenlemelere devam ettiğini de aktaran Gintsburg, üretimde ise maksimum vardiya sistemine geçildiğini söylemişti.

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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korona aşısı açıklaması: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
HEMŞO: korona bir grip türü arkadaşlar , aşı gelse bile etki beklemeyin. bir çok kez mutasyona uğradı. aşı diğer mutasyon türleri için etki etmeyecek. 6 çeşit covid tespit edilmiş durumda aşı 6 si için bulunamaz. 1i için bulunsa bile 5 i etkisini gösterecek. kaldı ki o 1i mutasyona uğramaya devam edecek. her sene vurulan grip aşısı gibi ama siz her sene grip olmaya devam ediyorsunuz her sene korona olmaya da devam edeceksiniz. Dünya asla eski haline dönmeyecek artık bunu anlayın. ama anlamıyorsunuz.
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ABBAS YOLCU: Olmesi gerekenler olecekler dağa nasıl bir açıklama bekliyorsunuz
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DSÖ: Sağlık örgütü mü yoksa felaket tellalı mı belli değil. İnsanların psikolojisi bozuldu dsö yüzünden
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