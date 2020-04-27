4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak" dedi.

4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
27.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:49

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, "DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, Kovid-19'un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

4 BÖLGEYİ İŞARET EDİP UYARDI

"Salgın bitme noktasından çok uzak." ifadesini kullanan Ghebreyesus, örgütün Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

"DÜNYA KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DSÖ'YÜ DİNLEMELİYDİ"

Bir soru üzerine Ghebreyesus, 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10'un Avrupa'da olduğunu anımsattı. Ghebreyesus, küresel acil dönem ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya (koronavirüse ilişkin) dikkatlice DSÖ'yü dinlemeliydi." ifadesini kullandı.

DSÖ, 30 Ocak'ta Kovid-19'a ilişkin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ghebreyesus, karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanarak, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu. Ghebreyesus, 3 Şubat'ta ise Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.

4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım...
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Haberler
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 21:30:04. #1.14#
title