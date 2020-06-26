DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
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DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele koalisyonu, gelecek 12 ay içinde Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyacı duyulduğunu açıkladı.

DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
26.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:37

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele koalisyonu, gelecek 12 ay içinde Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyacı duyulduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte konuşan DSÖ'nün "ACT-Accelerator" programı özel temsilcisi Ngozi Okonjo-Iweala, "Düşük ve orta gelirli ülkelerde tedavi ve teşhis için 12 aydan fazla bir süreye, aşılar için de 18 aya gereksinim duyuluyor." dedi.

Eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Okonjo-Iweala, koalisyonun virüs ile mücadele kapsamında gelecek 12 ay içinde test, tedavi ve aşı için 31,3 milyar dolara ihtiyacı olduğunu, şimdiye dek sadece 3,4 milyar dolar toplandığını aktardı.

Ghebreyesus, "Kovid-19'u kontrol altına almak ve hayat kurtarmak için, eşi görülmemiş miktarda ve benzeri görülmemiş bir hızda, etkin aşılara, teşhislere ve terapötiklere (tedavi edicilere) ihtiyacımız var." dedi.

DSÖ'nün nisan ayı sonunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında tıbbi araçlara ilişkin araştırma ve bunların geliştirilmesi için başlattığı "ACT-Accelerator" inisiyatifi, 2021'in ortalarına kadar düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon test ve 245 milyon kişiyi kapsayacak şekilde tedavi hedefliyor.

Koalisyon ayrıca 2021 yılı sonuna kadar düşük ve orta gelirli ülkeler tarafından satın alması planlanan 1 milyar doz da dahil olmak üzere 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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