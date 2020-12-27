DSÖ : Koronavirüs karşılaştığımız son salgın olmayacak
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DSÖ : Koronavirüs karşılaştığımız son salgın olmayacak

27.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:29
DSÖ : Koronavirüs karşılaştığımız son salgın olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, koronavirüsün (Covid-19) karşılaşılan son pandemi olmayacağı uyarısında bulunarak, "İklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığının salgınlara mahkum olacak" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, koronavirüsün (Covid-19) karşılaşılan son pandemi olmayacağı uyarısında bulunarak, "İklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığının salgınlara mahkum olacak" dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın hastalıklara ilişkin kritik uyarı geldi. Uluslararası Salgın Hazırlık Günü için hazırlanan etkinliğe online katılan  ilk Ghebreyesus, koronavirüsün insanlığın karşılaştığı son salgın olmayacağını söyleyerek,  bu nedenle ülkeleri sağlık sistemlerini güçlendirmeye çağrısında bulundu.

"SALGINLAR HAYATIN GERÇEĞİ"

"Tarih bize koronavirüsün son salgın olmayacağını söylüyor, salgınlar hayatın gerçeği" diye konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, iklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığının salgınlara 'mahkum' olacağına dikkat çekti. "Hükümetler ve toplum tarafından halk sağlığının daha iyi yatırımlarla desteklenmesi durumunda çocuklarımıza ve onların çocuklarına daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz" diyen Ghebreyesus, "Salgın sürecinde ülkeler olarak sağlık için para harcıyoruz ancak salgın bittiğinde ise bir sonraki olası salgını engellemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tehlikeli bir bakış açısı ve anlaşılması zor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA SALGINLARA HAZIRLIKLI DEĞİL

DSÖ ve Dünya Bankası'nın ortak bir kolu olan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun, pandemiden birkaç ay önce ilk kez Eylül'de yayınladığı yıllık raporu, dünyanın potansiyel olarak yıkıcı pandemiler için hazırlıksız olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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