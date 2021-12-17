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DSÖ, Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi

DSÖ, Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi
AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da üretilen Covovax'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da üretilen Covovax'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ, ABD'li ilaç firması Novavax'ın lisansı altında Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Covovax (NVX-CoV2373) aşısının kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Covovax'ın acil kullanımına onay verildiği aktarılan açıklamada, kararın düşük gelirli ülkelerde daha fazla insanı aşılamak için devam eden çabalara büyük destek vereceği vurgulandı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao karara ilişkin "Yeni varyantlar ortaya çıksa bile aşılar insanları ciddi hastalıkları ve Kovid-19 kaynaklı ölümleri engellemek için en etkili araçlardan biri olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

DSÖ, bu kararıyla 9'uncu Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık 2020'de Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısına, daha sonra Oxford-AstraZeneca'ya, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşıya, Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran 2021'de Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac ve 3 Kasım 2021'de Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

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