Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Dünya genelinde koronavirüsle mücadele edilirken Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Gelecekteki salgınlar konusunda uyarılarda bulunan Ghebreyesus, "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı" dedi.

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek salgınlar için uyarı yapıldı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 27 MİLYONU AŞTI

Çin'de geçen sene aralık ayında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA