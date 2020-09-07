Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele edilirken Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Gelecekteki salgınlar konusunda uyarılarda bulunan Ghebreyesus, "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı" dedi.

07.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:07

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek salgınlar için uyarı yapıldı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 27 MİLYONU AŞTI

Çin'de geçen sene aralık ayında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
GÖLGE: Bu şerefsizler mi üretiyor ne yapıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Müslüm Gürses Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 21:32:06. #1.15#
title