DSÖ, "dışlayıcı" olduğu gerekçesiyle koronavirüs varyantlarının adını değiştirdi
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DSÖ, "dışlayıcı" olduğu gerekçesiyle koronavirüs varyantlarının adını değiştirdi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütüi ilk tespit edilen ülkenin ismini alan koronavirüs varyantlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Damgalıyıcı ve dışlayıcı oldukları gerekçesiyle artık varyantların isimleri Yunan Alfabesi'nin isimleriyle anılacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugüne kadar ilk tespit edildikleri ülkenin adıyla tanımlanan Koronavirüs varyantlarına, ülkelerin damgalanmasının önüne geçmek için Alpha, Beta, Gamma, Delta gibi Yunan alfabesinden isim verileceğini duyurdu.

YUNAN ALFABESİ'NİN İSİMLERİNİ ALACAK

The Guardian'ın haberine göre, DSÖ'nün yeni kararıyla Britanya varyantı (B.1.1.7) Alpha, Afrika varyantı (B.1.351) Beta, Brezilya varyantı (P.1) Gamma ve Hindistan varyantı (B.1.617.2) Delta adını aldı. Bundan sonra tespit edilecek varyantlara da Yunan alfabesinden isim verileceği belirtildi.

"DIŞLAYICI BİR SONUCA NEDEN OLABİLİR"

DSÖ, "Avantajlarına rağmen varyantların bilimsel isimlerini söylemek zor olabiliyor ve yanlış aktarıma neden olabiliyor. Bunun sonucu olarak insanlar varyantlara ilk tespit edildikleri ülkenin adını veriyor. Bu durum da damgalayıcı ve dışlayıcı bir sonuca neden olabilir." açıklamasını yaptı.

HİNDİSTAN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Hindistan hükûmeti bu yılın başında sosyal medya uygulamalarında 'Hindistan varyantı' ifadesinin kaldırılması için harekete geçmişti.Pandeminin başında virüsün Çin'de tespit edilmesinin ardından kullanılan 'Çin virüsü', 'Vuhan virüsü' gibi tanımlar, özellikle ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret eylemlerinde artışa neden olmuştu.

DSÖ, 'dışlayıcı' olduğu gerekçesiyle koronavirüs varyantlarının adını değiştirdi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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