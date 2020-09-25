"Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar Covid-19 ölümleri 2 milyona ulaşabilir"
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"Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar Covid-19 ölümleri 2 milyona ulaşabilir"

25.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:25

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan bugün yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı başarılı bir aşının yaygın kullanımına başlanana kadar korona virüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan bugün yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı başarılı bir aşının yaygın kullanımına başlanana kadar korona virüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini ifade etti.

Korona virüs salgını dünya çapında hızla yayılırken, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan bugün yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı başarılı bir aşının yaygın olarak kullanılacağı güne kadar korona virüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini ifade etti. Ryan, salgına karşı birlikte ve uyumlu hareket edilmemesi halinde bu sayının daha da fazla olacağını aktardı. Ryan, "Bunu yapmazsak bahsettiğiniz sayı sadece hayal edilebilir değil, ne yazık ki çok muhtemel" dedi.

Tüm dünyada kısıtlamaların ve tecritlerin hafifletilmesinin ardından virüsün gençler arasında yayıldığına dikkat çeken Ryan, vaka sayılarındaki artış nedeni ile gençlerin suçlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 32 milyon 572 bin 774'e, toplam can kaybı ise 989 bin 981'e ulaştı.

(İHA)

'Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar Covid-19 ölümleri 2 milyona ulaşabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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