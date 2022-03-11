DSİ Tokat'ta son 19 yılda 9 baraj ve 1 gölet inşa etti

TOKAT (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 19 yılda kente 2 milyon 852 bin 327 liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.???????

DSİ'den yapılan açıklamada, mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kentte çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tokat'ta sulama projesi inşatlarının sürdüğünü anlatan Yıldız, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 19 yılda kente 2 milyon 852 bin 327 liralık yatırım yaptık. 9 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 100 bin dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 72 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 158 derenin ise ıslahını tamamladık." ifadesini kullandı.

Tokat'ın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Yıldız, "Tokat'a bugüne kadar Alpu, Çekerek, Güzelce, Çamiçi, Gökçeli, Güncalı, Sorhun, Kızık ve Artova-Yağcımusa Barajlarını, Niksar Serenli Göleti'ni yaptık. Ayrıca Turhal, Dartaş Mehmet Karaca ve Batmantaş barajlarının inşaatı devam ediyor." açıklamasında bulundu.