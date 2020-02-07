DSİ son 17 yılda Sakarya'da 2 baraj ve 3 gölet yaptı

07.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:20

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 17 yıl içinde Sakarya'ya 2 baraj ve 3 gölet inşa edildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, müdürlüğün Sakarya'ya yaptığı yatırımlarla ilin verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Sakarya'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Marmara'nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sakarya'da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırım yaptıklarını ifade etti.

Kente son 17 yılda 2 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini belirten Aydın, "Yaklaşık 970 bin metreküp su biriktirme hacimli Pamukova Çilekli Barajı'nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesisle çiftçilerimizin refahı artacak. Çilekli Barajı'ndan alınan suyla toplam 3 bin 170 dekar tarım arazisini sulamaya açtık." ifadesini kullandı.

"3 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor"

Aydın, Sakaryalı vatandaşlar ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan 9 sulama tesisi ile 43 bin 990 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Sakarya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 43 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bunun yanı sıra 38 bin 720 dekar araziyi sulayacak 7 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır."

Aydın, Sakarya'da taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 taşkın koruma tesisi ile 151 yerleşim yeri ve 155 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA