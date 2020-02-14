DSİ'nin Ordu'da Melet Irmağı'ndaki çalışmaları devam ediyor

14.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:02

Devlet Su İşleri'nin (DSİ), Ordu'daki Melet Irmağındaki makineli çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Bu çerçevede DSİ'nin, Ordu'ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Ordu ilinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, dünyada iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejiminin de değişmekte olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görülmekte ve bu sebeple de taşkın riski artmakta olduğundan taşkın koruma projeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında bulunduğu için su rezervuar miktarı sürekli değişiklik göstermektedir. Hem suyun israfını önlemek hem de taşkınları önlemek maksadıyla yürütülen projelerimiz yılın 12 ayı ekonomik imkanlar dahilinde devam etmektedir."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ordu'nun Altınordu İlçesinde bulunan Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölgesi sınırını oluşturan Melet Irmağı'ndaki rüsubatın temizlenmesi için için 2019 yılı Ağustos ayında idari imkanlarla çalışma başlatıldığını aktardı.

Aydın, çalışmalar kapsamında 100 metre genişlikteki dere yatağında geçici çalışma yollarının oluşturulduğunu belirterek, "Devam etmekte olan makineli çalışmalarla dere yatağından çıkan malzemenin bir kısmı ile mevcut seddelerin güçlendirilmesi (yeniden topuk teşkili) yapılmakta olup, kalan malzeme 9 kilometre mesafedeki dolgu alanına taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda birer adet beko, paletli ekskavatör, greyder ve akaryakıt tankeri ile üç kamyonun görev yaptığını anlatan Aydın, bu çalışmalar esnasında görevli mühendis, tekniker, operatör ve şoför toplam 9 adet personelin etkin olarak çalışmakta olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA