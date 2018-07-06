DSİ'nin İçme Suyu Yatırımları Hız Kesmiyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Gaziantep'deki Düzbağ içme suyu isale hattında incelemelerde bulundu.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Müdür Acu'nun da katıldığı "Koordinasyon Toplantısında", 2018 yılı bütçe durumu, devam eden etüt, planlama, proje, küçük su ve büyük su işleri kapsamındaki yapım işlerinin gerçekleşme durumu, bu yıl bitirilecek işler, ek program teklifleri, ilave ödenek talepleri ve 2019 yılı yatırım programına teklif edilmesi planlanan büyük su işleri görüşüldü.

Daha sonra Acu, Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek, gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Acu, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'e yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Son 15 yılda tamamladıkları içme suyu tesisleri ile Kartalkaya Barajı'ndan Gaziantep'e yıllık toplam 94,6 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini aktaran Acu, Gaziantep gibi büyük ve sanayisi gelişmiş bir şehrin içme suyu sıkıntısı çekmesini asla kabul edemeyeceklerini, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Düzbağ Barajı, Düzbağ Regülatörü ve içme suyu isale hattını inşa ettiklerini anımsattı.

Projenin Türkiye'nin en büyük içme suyu projelerinden biri olduğunu vurgulayan Acu, "Düzbağ Regülatörü ve 105 kilometre uzunluğundaki dev isale hattı ile Gaziantep'in 2027 yılına kadar içme suyu ihtiyacı mevcut kaynaklarla beraber karşılanacaktır. Daha sonrasında ise Düzbağ Barajı'nı inşa ederek, barajdan alınacak yıllık 173 milyon metreküp su temini ile Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı mevcut kaynaklarla birlikte karşılanacaktır." bilgisini verdi.

"Gaziantep'e ne kadar hizmet etsek azdır"

Proje kapsamında toplamda 81 bin 478 metre boru hattı döşendiğini aktaran Acu, "Gaziantep'in hasretle beklediği Kayacık Barajı'nı tamamlamak bize nasip oldu. 2006 yılında hizmete aldığımız bu baraj, 120 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamaktadır. Sulanan bu arazinin 51 bin dekarı Gaziantep'te, 69 bin dekarı ise Kilis'tedir." dedi.

Yarım asırdır hasretle beklenen Ardıl Barajı'nı 2016 yılında tamamladıklarını anımsatan Acu, bu baraj ile 25 bin 330 dekar zirai arazi sulandığını bildirdi.

"Gazianteplilere yıllık 74 milyon lira ilave zirai gelir artışı"

Gaziantep'te baraj ve gölet çalışmalarının devam ettiğini aktaran Acu, 55 metre yüksekliğinde ve 80 bin dekar münbit araziyi sulayacak Doğanpınar Barajı inşaat çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.

Son 15 yılda Gaziantep'te 197 bin 520 dekar araziyi sulamaya açtıklarını böylece Gaziantepli çiftçilere yıllık 74 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını anlatan Acu, "Gaziantep'te çok önemli sulama projelerinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Kılavuzlu sulaması 3'üncü kısım ve 4'üncü kısım bu sulamalardan sadece ikisidir ve bu iki tesisle 240 bin dekar arazi sulanacaktır." açıklamasını yaptı.

"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"

Acu, son 15 yılda Gaziantep merkez, İslahiye, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Yavuzeli ilçelerinde inşa ettikleri 42 taşkın koruma tesisiyle 45 yerleşim yeri ve 27 bin 180 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını, ayrıca 2 taşkın koruma tesisinin yapımının da devam ettiğini sözlerine ekledi.