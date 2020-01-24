DSİ Kırklareli'de 3 baraj ve 4 gölet inşa etti

24.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:30

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kırklareli'de son 17 yılda 3 baraj ve 4 göletin inşa edildiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturduklarını belirtti.

Su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırklareli'de kalkınmayı hızlandıracak Çayırdere Barajı ile 29 bin 830 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulmuştur. Tamamladığımız diğer iki baraj ise 2009 yılında Vize Sergen ve 2017 yılında Pınarhisar Kurudere barajları ile toplam 6 bin 830 dekar saha sulamaya hazır hale getirilmiştir. Yine 2005 yılında Merkez Dolhan Göleti, 2005 yılında Lüleburgaz Turgutbey Göleti, 2019 yılında Kofçaz Göleti tamamlanarak hizmete alınmıştır."

Kaynak: AA