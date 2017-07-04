Trabzon'da, DSİ Karadenizspor Futbol Yaz Okulu açıldı.



DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıkalamada, kurulduğu 1986 yılından bu yana Trabzon ve Türk futboluna yüzlerce sporcu yetiştiren DSİ Karadenizspor'un, futbolcu adaylarının temel futbol eğitimi için yaz okulu açtığı bildirildi.



Açıklamada, okulun faaliyetlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 16.00-18.00 saatleri arasında DSİ 22. Bölge Müdürlüğü kampüsünde yer alan futbol sahasında gerçekleştirileceği belirtildi.



Profesyonel altyapı hocası eşliğinde yapılacak antrenmanlarda çocuklara temel futbol eğitimin yanı sıra spor ve sosyal faaliyetler yaptırılacağı vurgulanan açıklamada, çocukların beden ve fikir yönünden yeteneklerini artırarak geliştirmesinin hedeflendiği kaydedildi.