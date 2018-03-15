DSİ Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı Komisyonda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile sulama birliklerine el koymayacaklarını, işlemeyen sistemleri işler hale getirmek istediklerini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu başkanlığında toplanan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda tasarının görüşmelerine devam edildi.

Milletvekillerinin tasarı hakkındaki görüşlerin ardından söz alan Eroğlu, DSİ'nin görev ve yetkileri açısından yeni bir yük geldiğini söyledi.

Toplulaştırmanın sulamayla yapılması ve tarla içi modern sulama sisteminin birlikte inşa edilmesini amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu, suyun akıllıca kullanılmasından yana olduklarını belirtti.

Eroğlu, sulama birliklerine ilişkin eleştirilere yönelik, "Biz sulama birliklerine el koymuyoruz, işlemeyen sistemleri işler hale getirmek istiyoruz. İyi sulama birlikleri olabilir ama gerçekten çok kötü birlikler de var." dedi.

Tasarının daha detaylı incelenmesi için alt komisyon kurulmasına ilişkin öneri kabul edilmedi. Tasarının geneli üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçildi.

Komisyon Başkanı Babaoğlu, 20 Mart Salı günü saat 15.30'da toplanmak üzere toplantıyı kapattı.