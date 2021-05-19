DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Muş iline 26,7 milyon/m3 kaliteli içme suyu temin edilecek"
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DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Muş iline 26,7 milyon/m3 kaliteli içme suyu temin edilecek"

DSİ Genel Müdürü Yıldız: 'Muş iline 26,7 milyon/m3 kaliteli içme suyu temin edilecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Kaya Yıldız, "Muş İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile Muş ilinin 2050 yılına kadar olan 26,7 milyon/m3 kaliteli içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacak" dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Kaya Yıldız, "Muş İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile Muş ilinin 2050 yılına kadar olan 26,7 milyon/m3 kaliteli içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacak" dedi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muş iline yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Muş ilinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır" denildi.

Bu kapsamda Muş İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmaların hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muş İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile Muş ilinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı, tesisin tamamlanması ile Muş iline 26,7 milyon/m3 kaliteli içme suyu temin edileceğini söyledi. Söz konusu içme suyu temini projesinin iki kısım halinde yapılacağını dile getiren Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

"1. Kısım işler kapsamında Muş İl Merkezi, Sungu, Karaağaçlı, Hasköy, Düzkışla ve Korkut yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 80 km isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edileceğini, ihalesi 23.11.2020 tarihinde yapılmış olan 'Muş İçmesuyu isale Hattı 1. Kısım' işinin yer tesliminin 22.01.2021 tarihinde yapılarak, çalışmalara başlandı. 2. Kısım işlere ait proje yapımı ise devam ediyor. Bu kapsamda; Yeşilova, Serinova, Kırköy, Kızılağaç, Yaygın, Konukbekler, Muş OSB ve Alparslan Üniversitesi yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 70 km isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edilecek."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'
Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
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