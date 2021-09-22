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DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Ağrı'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Ağrı'da incelemelerde bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Ağrı'da bir dizi incelemelerde bulundu.

AĞRI (İHA) - DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Ağrı'da bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki heyetle ile birlikte Ağrı'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Yavuz ilk olarak Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Vali Varol'la Ağrı ilinde tamamlanan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında istişarede bulundu. Daha sonra 85. Şube Müdürlüğüne geçen Bölge Müdürü Yavuz burada personellerle hasbihalde bulunarak, akabinde Şube Müdürü Şükrü Sinan Kayadan Ağrı ilinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yavuz ardından Ağrı ilinin münbit topraklarını suyla buluşturacak Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım çalışma alanlarında incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Sulama projelerimiz Ağrı için çok büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı çalışmaları devam eden Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım işimiz kapsamında çalışmalar hız veriyoruz. Bir an evvel projenin faydaya dönüşmesi için gayretlerimizi artıracağız. İnşallah çalışmalar tamamlandığında 130 bin 61 dekar alanın sulamaya açarak, sulu tarım ile birlikte üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz buradan Ağrı Sulama Birliğini ziyaret ederek, birlik Başkanından sulama sezonunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge Müdürü Yavuz Ağrı Eleşkirt İlçe Belediye Başkanını Ramazan Yakut'u da makamında ziyaret ederek Eleşkirt ilçesinde ki DSİ yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Akabinde ilçe merkezinden geçen Kaşasor deresinde Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetle incelemede bulundu. - AĞRI

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Ağrı'da incelemelerde bulundu

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