DSİ Bölge Müdürü Yavuz Köprüköy Güzelhisar Mahallesinde incelemelerde bulundu

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarıyla birlikte Güzelhisar Mahallesi Mahalle içerisinden geçen derenin mevcut durumunu incelediler.

Yapılan İncelemelerinin ardından yazılı açıklama yapan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, "Bugün Köprüköy Belediye Başkanımız, Belediye Meclis üyelerimiz, Mahalle Muhtarımız ve tektin ekibimizle Köprüköy Güzelhisar Mahallesi Mahalle içerisinden geçen derenin genel durumunu inceleyerek, yapacağımız çalışmayı istişare ettik.

Taşkın denilince aklımıza geçmişte yaşadığımız ve bir daha asla yaşamak istemeyeceğimiz felaketler geliyor. Felaketlerin yaşanmaması adına önceden tedbir almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İncelemelerin ardından Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarı Bölge Müdürü Yavuz ve çalışma arkadaşlarını ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM