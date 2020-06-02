DSİ Bölge Müdürü İlter, Kestel Çayı üzerinde inşaa edilen bentleri yerinde inceledi AYDIN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Kuyucak ilçesinde bulunan Kestel Çayı üzerine sonuncusu yapılmakta olan tersip bendlerinde incelemelerde bulundu.

AYDIN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Kuyucak ilçesinde bulunan Kestel Çayı üzerine sonuncusu yapılmakta olan tersip bendlerinde incelemelerde bulundu.

DSİ 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse ve 211. Aydın Şube Müdürü Serkan Baştürk ile birlikte Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan Kestel Çayı üzerine "Aydın Büyük Menderes Yandereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi" işi kapsamında 10 adet yapılması planlanan ve sonuncusu yapılmakta olan tersip bendlerinde incelemelerde bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Göktuğ İlter, yaptığı açıklama; "Tersip bendlerinin tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş olacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA