DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek
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DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek

09.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:10
DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik'e 2021 yılı içinde yapılacak mera ıslahı, his gölet yapımı ile dere ıslahı iş birliği yapılması konusunda destek verecekleri söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik'e 2021 yılı içinde yapılacak mera ıslahı, his gölet yapımı ile dere ıslahı iş birliği yapılması konusunda destek verecekleri söyledi.

Bilecik İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz, DSİ. 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Yoldaş, 2020 Yılı içerisinde Bilecik'in Osmaneli ilçesi Adliye, Sarıyazı, Hisarcık ve Boyunkara köylerinde gerçekleştirdiği "Mera Islahı ve Amenajmanı" projesine yapmış oldukları katkılarından dolayı Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından verilen teşekkür belgesini, Bölge Müdürü Kağan Şan'a takdim etti. DSİ 3. Bölge Müdürü Şan ile Bilecik 2021 yılı içinde yapılacak mera ıslahı ve his gölet yapımı ile dere ıslahı iş birliği yapılması konusunda bilgi alış verişinde bulunun İl Müdürü Yoldaş, devamı yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Şan, "Bilecik İl Tarım Müdürü Yoldaş'a teşekkür eder, çalışmaları yakından takip edeceğim ve bundan sonrada elimizden gelen desteği sağlayacağım" dedi.

"2020 yılında ortak yürüttüğümüz rezene yetiştiriciliği, nohut yetiştiriciliği ve hububat ekim projeleri hakkında değerlendirdik"

İl Müdürü Yoldaş, daha sonrasında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Yoldaş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır ile Dr. Suat Özdemir'le görüşmelerde bunundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Tarımsal projeleri ve çalışmaları ile enstitü tarafından yeni tescil ettirilen yeni çeşitler ve kurumda yürütülen projeler hakkında görüşüldü. 2020 yılında ortak yürüttüğümüz rezene yetiştiriciliği, nohut yetiştiriciliği ve hububat ekim projeleri hakkında değerlendirdik ve 2021 yılında da ortak yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK

DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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