DS Damat kimin, sahibi kim? D'S Damat Türk malı mı, kaç şubesi var? DS Damat Türk markası mı? DS Damat şubeleri nerede?

DS Damat markası yeniden yüzde 100 Türk şireketi oldu. Bunun ardından vatandaşlar DS Damat kimin, sahibi kim merak etti. Peki, D'S Damat şirketinin sahibi kimdir? D'S Damat kimin markası? D'S Damat kaç şubesi var? D'S Damat yerli marka mı? D'S Damat ne zaman kuruldu? D'S Damat sahibinin ismi nedir? D'S Damat şubeleri nerede? Detaylar haberimizde.

D'S Damat kimin merak ediliyor. D'S Damat kaç şubesi var? D'S Damat yurt dışında ve Türkiye'de toplam kaç şubesi mevcut? D'S Damat markası Türk malı mı? D'S Damat toplam çalışan sayısı kaç? D'S Damat kaç yılında kuruldu? D'S Damat sahibi kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

D'S DAMAT KİMİN, SAHİBİ KİM?

D'S Damat, Damat ve Tween markalarının sahibi ve Orka Tekstil'in kurucusu Süleyman Orakçıoğlu'dur. Süleyman Orakçıoğlu (Elazığ), Damat, Tween ve D'S Damat Markalarını barındıran Orka Tekstil'i kuran Türk iş adamı.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR?

Süleyman Orakçıoğlu (Elazığ), Damat, Tween ve D'S Damat Markalarını barındıran Orka Tekstil'i kuran Türk iş adamı.

Elazığ doğumlu Süleyman Nazif Orakçıoğlu, 2 erkek çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1986 yılında kardeşi Halidun Orakçıoğlu ile birlikte ORKA Tekstil Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.'yi kurdu. ORKA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat-Tween markalarının yaratıcısı olan Orakçıoğlu 1998'de Yılın Sanayici ve İş adamı, 2000 yılında Yılın İş adamı ödüllerine layık görüldü. Başarılı girişimcileri ödüllendirmek amacıyla Ernst & Young tarafından dünya genelinde 17 yıldır düzenlenen ve 2004 yılında Türkiye'nin de dahil olduğu "World Entrepreneur of the Year–Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasının finalisti seçilen Süleyman Orakçıoğlu, halen dünyanın ilk ve tek en kapsamlı iş dünyası ödül programı olan Yılın Girişimcisi Ödülü'nü kazandı. 2003 yılında Süleyman Orakçıoğlu Danimarka'nın University of Aarhus öğrencileri tarafından Avrupa'nın en başarılı 30 girişimcisinden biri olarak seçilmiştir ve "Innovating Europe" projesinde yer almıştır. Proje Danimarka'nın bütün işadamlarına Guide olarak dağıtıldı ve aynı zamanda Internet'de yayımlanmaktadır. Bu Guide aynı zamanda Danimarka'da değişik işadamlarına, politikacılara ve girişimcilere seminer olarak da tanıtılmıştır. Ve yine Damat Tween markaları The London College of Fashion Üniversitesi'nde eğitim gören bir ingiliz öğrenci tarafından Araştırma Tezine konu olmuştur. Ve bu çalışma dünyaya örnek olarak sunulmuştur.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe konsept mağazacılığın kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve dünya pazarındaki lokal davranış eğilimleri özel ihtisas alanına girmektedir. Orakçıoğlu, uzmanlık alanına giren bu konularla ilgili pek çok panelde uluslararası konuşmacı olarak yer almakta, Türk modacılarının ve yarattığı markaların dünya pazarında gerçekleştirdiği tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde de aktif olarak rol almaktadır.

Süleyman Orakçıoğlu, T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanı (THKİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Bşk. Vekili (TİM), Birleşmiş Markalar Derneği Kurucu Bşk. (BMD) İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi olarak çeşitli kurumlarda aktif rol almaktadır.

D'S DAMAT NE ZAMAN KURULDU? (HAKKINDA BİLGİLER)

Erkek giyiminin pazar lideri D'S Damat, 2002 yılında geniş kitlelerekalite ve konforu sunmak üzere kuruldu.

Kumaş seçimleri, dikiş, kalıp ve tasarımları ile kendi ligini yaratmış olan D'S Damat koleksiyonları %100 yerli yüksek kalitede kumaşlar ile Türkiye'de üretiliyor.

Bünyesinde barındırdığı farklı alt koleksiyonlarla, klasikten moderne, kendi stilini yaratmak isteyen tüm erkeklerin gardıroplarına giren D'S Damat koleksiyonları, erkeklere fonksiyonelliğin yanında şıklık da kazandırıyor.

Kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla sunan D'S Damat, son yıllarda hızla büyüyerek Türkiye genelinde 128 noktada, dünyada 35 ülkede Türk ve yabancı erkeklerin giyim alışkanlıklarını değiştirmeye, en özel anlarına şahitlik etmeye devam ediyor.

D'S DAMAT TÜRK MARKASI MI?

D'S Damat %100 Türk markasıdır.

Damat Tween ve D'S damat markaları ile dünya moda perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı. Böylece 80'den fazla ülkede 431 mağazası bulunan "Damat" yeniden yüzde 100 Türk şireketi oldu.

Rekabet Kurumu'nun Investcorp'daki hisselerin Orka Holding tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından Orka Holding, yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak yoluna devam ediyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirterek, "Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D'S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.