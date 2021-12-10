(DRONE) Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor

AKSARAY (AA) - Tuz Gölü'nün drone ile görüntülenmesi

Kuraklığın etkili olduğu bölgeler

Tuz Gölü'nde gün batımı AKSARAY - Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor.

Ankara, Konya ve Aksaray arasında yer alan Tuz Gölü, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Göl alanı, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor.