Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu

Cevizlibağ mevki havadan görüntüleri

Kartal ve Maltepe'den görüntüler İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor