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Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Cevizlibağ mevki havadan görüntüleri Kartal ve Maltepe'den görüntüler İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Kentte okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.

Cevizlibağ mevki havadan görüntüleri

Kartal ve Maltepe'den görüntüler İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor

Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu

Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu

Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu

Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu
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