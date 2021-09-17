Drone - İstanbul'da trafik yoğunluğu
AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel
Cevizlibağ mevki havadan görüntüleri Kartal ve Maltepe'den görüntüler İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Kentte okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
Cevizlibağ mevki havadan görüntüleri
Kartal ve Maltepe'den görüntüler İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kentte okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu yolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturuyor