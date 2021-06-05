DRONE - Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Drone ile Marmara Denizi Kartal sahilinde müsilaj İSTANBUL - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.