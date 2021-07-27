DRL PC Ligleri puan durumları paylaşıldı!

Brezilya yarışının ardından puan tablosu paylaşıldı!

Ülkemizin e-motosporları organizasyonlarından biri olan DRL E-Sport Events'in liglerinden biri olan DRL PC Ligleri puan durumları paylaşıldı.

Brezilya yarışının ardından yarışın resmi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise DRL E-Sport Events, oluşan puan durumunu sosyal medya kanalları üzerinden duyurdu.

Diamond League

Emre Karakurt

Canay Giçvan

Alper T. Boran

Arif Tayfun Bacaksız

Yusuf Kerem Yıldız

Emre Başalan

Koray Demir

Alp Eren Ataizi

Cenk Ören

Emre Cihan

Master League

Emre Berber

Saygın Altınöz

Furkan Kızıltunç

Altay Şentürk

Anıl Tüken

Kerim Kıyısın

Caner Aksoy

Mert Cömert

Arda Günay

Caner Erkam

Diamond League Puan Sıralaması

Emre Karakurt - 34 Puan

Alper T. Boran - 30 Puan

Yusuf Kerem Yıldız - 20 Puan

Emre Başalan - 18 Puan

Arif Tayfun Bacaksız - 18 Puan

Canay Giçvan - 17 Puan

Aslan A. Boğaoğlu - 15 Puan

Cenk Ören - 13 Puan

Alp Eren Ataizi - 9 Puan

Şefik Kapıcı - 6 Puan

Master League Puan Sıralaması

Anıl Tüken - 39 Puan

Mert Cömert - 34 Puan

Saygın Altınöz - 33 Puan

Emre Berber - 33 Puan

Kerim Kıyısın - 22 Puan

Arda Günay - 21 Puan

Altay Şentürk - 21 Puan

Furkan Kızıltunç - 20 Puan

Efe Mert Tuncer - 16 Puan

Çağan Uzal - 6 Puan

Bir sonraki yarışta görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros