DRL PC Ligleri puan durumları paylaşıldı!
Brezilya yarışının ardından puan tablosu paylaşıldı!
Ülkemizin e-motosporları organizasyonlarından biri olan DRL E-Sport Events'in liglerinden biri olan DRL PC Ligleri puan durumları paylaşıldı.
Brezilya yarışının ardından yarışın resmi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise DRL E-Sport Events, oluşan puan durumunu sosyal medya kanalları üzerinden duyurdu.
Diamond League
Emre Karakurt
Canay Giçvan
Alper T. Boran
Arif Tayfun Bacaksız
Yusuf Kerem Yıldız
Emre Başalan
Koray Demir
Alp Eren Ataizi
Cenk Ören
Emre Cihan
Master League
Emre Berber
Saygın Altınöz
Furkan Kızıltunç
Altay Şentürk
Anıl Tüken
Kerim Kıyısın
Caner Aksoy
Mert Cömert
Arda Günay
Caner Erkam
Diamond League Puan Sıralaması
Emre Karakurt - 34 Puan
Alper T. Boran - 30 Puan
Yusuf Kerem Yıldız - 20 Puan
Emre Başalan - 18 Puan
Arif Tayfun Bacaksız - 18 Puan
Canay Giçvan - 17 Puan
Aslan A. Boğaoğlu - 15 Puan
Cenk Ören - 13 Puan
Alp Eren Ataizi - 9 Puan
Şefik Kapıcı - 6 Puan
Master League Puan Sıralaması
Anıl Tüken - 39 Puan
Mert Cömert - 34 Puan
Saygın Altınöz - 33 Puan
Emre Berber - 33 Puan
Kerim Kıyısın - 22 Puan
Arda Günay - 21 Puan
Altay Şentürk - 21 Puan
Furkan Kızıltunç - 20 Puan
Efe Mert Tuncer - 16 Puan
Çağan Uzal - 6 Puan
Bir sonraki yarışta görüşmek üzere!
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Kaynak: Playerbros