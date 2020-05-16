Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
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Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım

Antalya'da gece vakti aracıyla drift atarken yakalanan ve 6.500 TL para cezası kesilen gencin durumdan pişmanlık duymadan "Yine olsa yine yaparım" demesi duyanlara pes dedirtti.

Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
16.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:31

Antalya'da Murat 131 aracıyla drift atarken bekçiler tarafından görüntülenen gence, 6.500 TL ceza yazıldı. Cezayı fazla bulan genç, olaydan pişmanlık duymadığını belirterek "Yine olsa yine yaparım" dedi.

DRİFTE 6.500 TL CEZA KESİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Fatih Kayan simli genç, bir gece arkadaşıyla birlikte arabasıyla gezintiye çıktı. 22 yaşındaki genç kimsenin olmadığını düşündüğü sanayi sitesinde drift yaptı. Drift anlarını kameraya alan gece bekçisi, arabanın plakasına 6 bin 500 lira cezai işlem uyguladı. Birkaç gün sonra e-devlet sisteminden yediği cezayı öğrenen genç, "Bir gece vakti işten çıkışta sanayiye varalım dedik. Aslında petrole gitmekti amacımız. Ama işte dönüşte kendimizi tutamadık ve iki tur atalım dedik. Tam o sıra zaten yanımızda bekçiler varmış göndermedik. Bekçiler işte videomuzu çekmiş. Arkadan bir 6 bin 500 TL. Cezaya karşı değilim ama bu kadar çok olmaması lazım" diye konuştu.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Araba konusunda yaptıklarından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirten Kayan, "Bu zamana kadar kazandığımı hep arabaya harcadım. 2 ay kadar daha arabaya harcayacağım. Çok fazla değişen bir şey olmayacak aslında. Yine olsa yine yaparım ama, ben sonuçta sessiz sakin bir yerde yaptım. Ev olan rahatsız edici bir yerde yapmadım. Hani trafikte yapsam sonuna kadar haklılar ki trafikte de yapmıyorum yapmam da karşıyım da zaten" şeklinde konuştu.

Driftten 6 bin 500 lira ceza yiyen genç: Pişman değilim

"HAYALİM SEVGİLİMLE DRİFT YAPMAK"

Hayalinin, arabasıyla sevdiği kıza evlilik teklifi yapmak olduğunu söyleyen Kayan, "Benim arabamla ben ona F-31 diyorum. Onunla belki pist alanında olur belki güzel bir göbekte olur sevgilimle nişanda olur düğünde olur drift yapmak. Bu heyecanımı sevgilime de yaşatmak. Kız arkadaşım da alıştı böyle araba kullanmama artık rahatsız olmuyor. Arkadaşlarla 8-10 arabanın önüne işte benimle evlenir misin? yazısıyla reklamcı arkadaşlara güzelce ayarlatacağız artık" dedi

"PİST YAPSINLAR, HEYECANIMIZI YAŞAYALIM"

Yediği cezanın fazla olduğunu düşünen Kayan, "Devletimize mesajım cezayı düşürmüyorlarsa en azından pist yapsınlar. Biz de orada heyecanımızı yaşayalım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE PİŞMAN OLDU

Daha sonra cep telefonundan yaptığı drift anını izleyen genç pişman olduğunu itiraf ederek, "Pişmanız yapacak bir şey yok. Şu an pişman oldum. Kendi video mu izlemek nasıl desem pişmanlık yaratıyor. Özellikle cezadan sonra. Ama milleti de rahatsız etmemek lazım. Buradan tüm araba kullananlara sesleniyorum yapmayın böyle şeyler. Yapacaksanız da pist alanlarında yapın" şeklinde konuştu.

Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
KARADENİZ: 25 yıl hiç ceza yemeden araç kullandım ama 0, 35 alkolle ehliyetim alındı ona üzülüyorum
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GENÇ ADAM: En sonunda bir anda stv''ye bağlamasına şuku
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HE HE: 5 liralık arabaya6, 500 tl ceza odeyıp yıne olsa yıne yaparım dıyen klasıkbı aptal adam madem o kadar paranvar gıt adam akıllı bı araba da bın adamsın deyelım
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