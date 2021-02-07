Drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
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Drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

07.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:53
Drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tarlada drift yaparken devrilen traktördeki sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tarlada drift yaparken devrilen traktördeki sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Korkuteli Gümüşlü Mahallesi'ndeki bir tarlada 07 YF 660 plakalı traktörle drift yapan Durmuş A.Y. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktördeki S.T. (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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