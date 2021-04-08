Draghi kimdir? İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Draghi kimdir? İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Draghi kimdir? İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir?

İtalya Başbakanı Mario Draghi, kullandığı ifadeler ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Vatandaşları da merak konusu haine gelen Mario Draghi hakkında detayı araştırmalar yapıldı. Peki,İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir?

Yaptığı açıklamalarla gündem olan İtalya Başbakanı Mario Draghi, kullandığı ifadelerle dikkatleri çekti. Peki, Draghi kimdir? İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? İşte detayar...

Doğum tarihi: 3 Eylül 1947

Kaç yaşında: 73 yaşında

Nereli: Roma

1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Jean-Claude Trichet'in yerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır. İtalya Bankası Başkanı sıfatıyla yılında Yönetim ve Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurullarının bir üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda İtalya Uluslararası İmar Bankası Yönetim Kurulları başkanı ve Asya Kalkınma Bankası başkanıydı. Nisan 2006 yılında, Finansal İstikrar Forumu Başkanı seçildi. 2009 ilkbaharında Finansal İstikrar Kurulu başkanı oldu.

Federico Caffè gözetiminde Roma La Sapienza Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Nobel Ödülü sahipleri Franco Modigliani ve Robert Solow gözetiminde 1976 yılında Massachusetts Institute of Technology'de ekonomi dalında doktora kazandı. 1981-1991 yılları arası Floransa Üniversitesi'nde profesör oldu. 1984 yılından 1990 yılına kadar Dünya Bankası İcra Direktörü olarak görev yaptı. 1991 yılında İtalyan Hazine genel müdürü oldu ve 2001 yılına kadar bu görevde kaldı. Hazinede görev yaptığı süre boyunca revize edilen İtalyan şirketleri ve mali mevzuat komitesi başkanlığında ve İtalyan finansal piyasalarını düzenleyen yasa tasarısı hazırladı. Ayrıca, çeşitli banka ve şirketlerin eski yönetim kurulu üyesi oldu.

Daha sonra 2002-2005 yılları arasında Goldman Sachs'ın başkan yardımcısı ve müdürü oldu. Ayrıca firma genelinde bir yönetim komitesi bir üyesi oldu.

Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy School'da Politika Enstitüsü Üyesi oldu.

17 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi - Ecofin'in - bir önerisiyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak adaylığı kabul edildi. 24 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve atanması resmen Avrupalı liderleri tarafından da teyit edildi. 1 Kasım 2011 tarihinde Jean-Claude Trichet'ten görevi devraldı. Görevini 31 Ekim 2019 tarihine kadar sürdürdü.

12 Ocak 2021 tarihinde İtalya'da başlayan hükümet krizinin 26 Ocak 2021 tarihinde başbakan Guiseppe Conte'nin istifa etmesiyle sonuçlanması üzerine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde teknokrat hükümet kurmakla görevlendirildi. 12 Şubat 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi'ndeki sağ ve sol partilerin büyük bölümünün desteğini alarak ulusal birlik hükümeti kurdu. 13 Şubat 2021 tarihinde yemin ederek İtalya başbakanı oldu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Draghi kimdir? İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:14:22. #1.14#
title