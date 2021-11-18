Dr. Sadık Ahmet'in Eşi Işık Ahmet Vali Aziz Yıldırım'ı Makamında Ziyaret Etti

Batı Trakya Türkleri'nin haklarının savunulmasında liderlik yapan Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Vali Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali Yıldırım, Işık Ahmet ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Ardından Işık Ahmet, Vali Yıldırım'a Mehmet Koca'nın yazdığı Dr. Sadık Ahmet Fırtınası isimli kitabı hediye etti.

Vali Yıldırım'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Işık Ahmet ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette Işık Ahmet'e, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin eşlik etti.

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