Dr. Mehmet Çilingiroğlu Açıkladı: "500 Milyon Kişi Risk Altında!"
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Dr. Mehmet Çilingiroğlu Açıkladı: "500 Milyon Kişi Risk Altında!"

Covid-19 ile ilgili endişeler hızla artmaya devam ederken milyonlarca kişi salgının ilerleyişi hakkında önemli soru işaretlerine sahip.

Dr. Mehmet Çilingiroğlu Açıkladı:
27.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:27

Covid-19 ile ilgili endişeler hızla artmaya devam ederken milyonlarca kişi salgının ilerleyişi hakkında önemli soru işaretlerine sahip. Dr. Mehmet Çilingiroğlu salgının ilerleyişi, aşı ve risk grupları hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Dr. Mehmet Çilingiroğlu Açıklaması Sırasında Nelere Değindi?

Amerika'da yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, hem Amerika'da hem de Türkiye'de salgının ilerleyişi hakkında bazı önemli detayları paylaştı.

"ABD Başkanı Donald Trump dezenfektan içilmesi, vücuda dezenfektan verilmesi, akciğerlerin dezenfektanlarla yıkanması ve ultraviyole ışıklarının verilmesi gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Bu nedenle bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri'nde ayaklandılar. Kendisinin artık bu konularda konuşmamasını, bilim insanlarına bırakmasını öneriyorlar"

"Normale dönüş için aşı şart. Aşı, sağlık çalışanları için eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021'in ilkbaharında hazır olacaktır. Normal popülasyon zamanına kadar yani 2021'in ilkbaharına kadar maske takılmalı. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız."

"İstatistiği yok, şöyle söyleyeyim. Eğer 3 milyon kişiden 250 bini yaklaşık ölürse 3 milyardan yaklaşık 250 milyonu ölür, 8 milyardan da yaklaşık 500 milyonu riskte."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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