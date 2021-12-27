KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ GSF Lise Öğrencilerine Tanıtıldı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen davet üzerine fakülte ve bölümlerimizi tanıttı.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, fakülte ve bölüm tanıtımı gerçekleştirdi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından etkinliğe ilişkin yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lise öğrencilerine meslek seçimlerinde yol gösterici olması adına Fakültemiz tarafından bölümlerimizin tanıtımı yapılmaya başlandı. Bu bağlamda fakültemizi tanıtmak amacıyla, dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, dekan yardımcımız Doç. Eren Evin Kılıçkaya ve Arş. Gör. Irmak Aslan, Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf bölümü ile Animasyon bölümü 9. sınıf öğrencilerine hem fakültemiz hem de bölümleri ile ilgili bilgiler verdi.

Tanıtımda öğrencilerin işlerinden seçkilerin de yer aldığı zengin bir sunum gerçekleştirildi. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilgiyle izlenen sunumlar bilgilendirici içeriğiyle çok beğenildi.

Açıklamada ayrıca "Gençlerin bilinçli bölüm ve meslek seçimine katkısı olacağı düşünülen bu tip faaliyetlere fakülte etkinlik takvimin ilerleyen günlerinde tekrar yer verilecek" ifadelerine de yer verildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 27 Aralık 2021, Pazartesi/ 10 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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