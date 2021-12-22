GEDİZ, KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Gediz MYO'dan Öğrenci Konseri DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu ve KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede öğrenci konseri gerçekleştirdi.

Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz düzenledikleri konserde buluştu.

Gediz Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konsere DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu ve KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personel ve öğretim görevlilerinin yanı sıra iki MYO'nun öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği yaklaşık 3 saat süren konserde, müzik alanında yetenekli öğrenciler rap, türkü, pop müziği türünde parçalar seslendirdiler. Öğrenciler, stres ve yorgunluklarını canlı müzik eşliğinde attılar.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu öğrencilerin ders ve sınav yorgunluklarını attıkları güzel bir etkinlik olduğunu belirterek konsere desteklerinden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, saz sanatçısı Ali ve Kenan Ölmez'e ve emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Konser sonunda şarkıları seslendiren öğrencilere DPÜ Gediz Meslek Yüksekokul okul yönetimi tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 22 Aralık 2021, Çarşamba/ 17 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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