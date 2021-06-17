DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda Mekatronik Programı'na öğrenci alımına başlanacak
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DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda Mekatronik Programı'na öğrenci alımına başlanacak

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda Mekatronik Programı'na öğrenci alımına başlanacak
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı'na öğrenci alımına başlanacağı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı'na öğrenci alımına başlanacağı bildirildi.

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminde Mekatronik Programı'na öğrenci alımına onay verdiğini belirtti.

Öğrenci alımına başlanmasıyla ilçeye yeni öğrenciler geleceğini dile getiren Kavasoğlu, şunları kaydetti:

"Mekatronik Programı alanın ihtiyaç duyduğu tüm konularda yetenekli, bilgili ve mesleki becerilere sahip teknik personel eğitimiyle özellikle Gediz ilçesine ve bölgemize önemli katkı sağlayacak. Okul bünyesinde bulunan elektrik - elektronik, elektro - hidrolik, elektro - pnömatik ve bilişim laboratuvarlarının yanında nitelikli akademik personeliyle de uygulamalı mesleki eğitim için gerekli olan tüm olanaklara sahip."

Kavasoğlu, programın açılması için katkı sağlayanlara teşekkür etti.

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda Mekatronik Programı'na öğrenci alımına başlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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