DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu'ndan örnek proje

24.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:41

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT) öğrencileri Kütahya'daki toplu taşıma araçlarında "Farkında Ol Engel Olma" projesini uygulamaya başladı.



Topluluk öğrencileri, daha önce başlattıkları "Farkında Ol Engel Olma" projesini toplu taşıma araçlarına taşıyarak engelli bireyler için kullanılan ifadelerin kişiler arasında doğru biçimde aktarılması için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.



Proje ile Kütahya'daki özel halk otobüslerine engelli bireyler için kullanılan ifadelerin düzeltilmesi amaçlanıyor. DPÜ EHAT üyesi öğrencilerin hazırladığı kartlarda 'Kör değil, Görme Engelli', 'Sağır değil İşitme Engelli', 'Deli değil, Zihinsel Engelli' ve 'Sakat değil, Fiziksel Engelli' ifadeleri yer alıyor.



Projenin tanıtım etkinliği için Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Kütahya Belediyesi otobüs terminaline gelen öğrenciler burada özel halk otobüsleri kooperatifine ait iki otobüse toplumda farkındalık oluşturacak kartları astı.



DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğunun Onursal Başkanı Hasan Düşgül, DPÜ ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi başta olmak üzere Bayburt, Çukurova ve İzmir Bakırçay Üniversitelerinde de Engelsiz Hayat Toplulukları kurulduğunu ve projelerini bu illere de yaymaya planladıklarını ifade etti.



"Amaç engelli bireyler hakkında kullanılan yanlış ifadeleri düzeltmek"



Engelli bireyler hakkında kullanılan yanlış ifadelerin düzeltilmesi amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyleyen Hasan Düşgül, "Engelli bireylere yöneltilen yanlış ifadeler bazen kırabiliyor, rencide edebiliyor. İçeriğinde uyarıcı ifadeler bulunan yazıları toplu ulaşım araçlarına insanların görebileceği ve dikkatini çekebileceği yerlere asıyoruz. Yanlış kullanılması nedeniyle dalga konusu olan bu ifadelerin doğrularını yazıp insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu gibi durumlarla sıkça karşılaştığımız için toplumu bilinçlendirerek değişimin bir parçası olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kütahya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz, "Farkında Ol Engel Olma" projesine destek verdiklerini belirtti. Projenin faydalı olacağına inandığını kaydeden Gürbüz, "Bu yazıları halk otobüslerine takmalarına izin verdik. Çünkü engelli vatandaşlarımız için kullanılan yanlış ifadeler onları çok üzüyor. Öğrencilerimizin bu girişiminin vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA