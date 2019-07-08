DPÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlik düzenleneceği bildirildi.

2016 yılında 15 Temmuz gecesi başlatılan hain darbe girişiminin, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığıyla püskürtülmesinin 3. yıldönümünde Dumlupınar Üniversitesi konferans, panel, söyleşi ve kısa film gösterimleriyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenleyecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Üniversitemizdeki ilk etkinlik 11 Temmuz günü saat 15.00'te başlayacak, Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi adlı panel olacak. Üniversitemizin akademisyenlerinden Doç. Dr. Ahmet Türkan'ın moderatör, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Prof. Dr. Talip Karakaya, Dr. Öğretim Üyesi Selami Erdoğan ve Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı'nın konuşmacı olarak katılacağı panele, Kütahya protokolünden de üst düzeyde katılım bekleniyor. Ayrıca, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi Paneli tüm Kütahyalıların katılımına açık olacak" denildi.

"Radyo Dumlupınar'dan 15 Temmuz yayınları"

15 Temmuz günü Kütahya'da FM 99.1 frekansından yayın yapan Radyo Dumlupınar dinleyicileri için de iki program hazırlandı. Bu kapsamda 12 Temmuz günü, Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Ümit Aktı, düzenlenecek anma programına konuk olarak katılacak. Programda hem darbe girişimine karşı Türk milletinin direnişi ve darbe girişiminde bulunan hain örgütün gerçek amaçları anlatılacak, hem de şehit ve gazilerimiz hatırlanacak. Program aynı zamanda DPÜ TV'den de canlı yayınlanacak. 15 Temmuz Pazartesi günü ise Radyo Dumlupınar dinleyenleri gün boyu 15 Temmuz'a özel hazırlanan, ulusal birlik ve beraberlik duygularını öne çıkarak müziklerden oluşan listeyi dinleyecekler.

"DPÜ TV'den üç yayın birden"

Dumlupınar Üniversitesinin sosyal medya sayfalarından olan DPÜ TV de 15 Temmuz gününü ve öncesini boş geçmeyecek.

12 Temmuz günkü canlı yayının ardından 14-15 Temmuz tarihlerinde de yayınlarına devam edecek olan DPÜ TV, 11 Temmuz'daki panelin videosunu ve 15 Temmuz darbe girişimine milletin karşı duruşunu konu alan kısa filmi takipçileriyle paylaşacak. DPÜ TV'nin yayınlarını diğer sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlar da destekleyecek.

"Tavşanlı'dan dünyanın 30 ülkesine canlı bağlantı"

15 Temmuz'dan bir gün sonra Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve İslam Coğrafyasına Yansımaları Konferansına ev sahipliği yapacak. Konferansta dünyanın 30 ülkesinden akademisyen, gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz 2016'dan bugüne darbe girişimine ilişkin olarak ülkelerinde yaşanan gelişmeleri Tavşanlı'da düzenlenen konferansın katılımcılarıyla paylaşacak. 16 Temmuz günü saat 15.00'te başlayacak ve Doç. Dr. Bülent Cırık'ın moderatörlüğünde düzenlenecek 15 Temmuz Darbe Girişimi ve İslam Coğrafyasına Yansımaları Konferansı da tüm halkının katılımına açık olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA