DP lideri Uysal: Birikimlerimizi büyütmeye devam edeceğiz

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 75'inci kuruluş yıl dönümünde, "Bu büyük birikimi bize bıraktıkları için Celal Bayar'a, Süleyman Demirel'e şükranlarımı sunuyorum.

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 75'inci kuruluş yıl dönümünde, "Bu büyük birikimi bize bıraktıkları için Celal Bayar'a, Süleyman Demirel'e şükranlarımı sunuyorum. Birikimlerimizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Konya'da partisinin İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. DP lideri Uysal'a MHP'den istifa edip, partisine geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da eşlik etti. Kongrede partililere seslenen Genel Başkan Uysal, kuruluşlarının 75'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu büyük birikimi bize bıraktıkları için Celal Bayar'a, Süleyman Demirel'e şükranlarımı sunuyorum. Bu yüzden birikimlerimizi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından partinin 75'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI