DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, cenazesine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, cenazesine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

2011-2015 yılları arasında DP Bilecik İl Başkanlığı görevinin yürüten Ali Ünal, yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Deresakarı Caminde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı - Haberler
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