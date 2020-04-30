"Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara" projesi devam ediyor
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"Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara" projesi devam ediyor

30.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:42

Sinoplu İş Adamları Derneği 5 yıldır her Ramazan ayında "Doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara" diyerek ekmeğini aşını hemşehrileri ile paylaşıyor.

Sinoplu İş Adamları Derneği 5 yıldır her Ramazan ayında "Doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara" diyerek ekmeğini aşını hemşehrileri ile paylaşıyor.

Rafet Orhan döneminde başlayan ve SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım ve yönetim kurulu ile bu yılda devam ettirilen projede 1150 gıda kolisi köyünden ilçesine, şehrinden mahallesine Sinop'un dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Sinop Kızılay Şubesi aracılığı ile ulaştırılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım, "Bu ekonomik krizde elini taşın altına koyarak bu projeye destek veren başta yönetim kurulu olmak üzere tüm SİAD ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederken projede yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sinop Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak ve Sinop Kızılay Şubesi çalışanlarına teşekkür etti. Biz Sinopluyuz, memleketimizi seviyoruz, elimizden geldiğince hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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