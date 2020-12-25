Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek?

Kemal Doğulu jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda programından ayrılması haberleriyle gündeme geldi. Peki Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrılıyor? Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek? Kemal Doğulu yeni projesi mi var? Kemal Doğulu niye programdan çıkıyor?

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jürleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'dir. Jüriler arasında bulunan Kemal Doğulu programdan ayrılacağı yönünde haberler çıktı. Peki Kemal Doğulu neden ayrılıyor, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'da yok mu?

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

Doya Doya Moda yeni jürinin kim olacağı henüz belli değil. Kemal Doğulu'nun yerine kimin geleceği belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KEMAL DOĞULU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

Ayrılığın ardından Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'ya kim gelecek merak edildi.

Kulis bilgilerine göre; Kemal Doğulu yerine Doya Doya Moda'ya TV8'de daha önce program yapan Raşit Bağzıbağlı gelebilir. Ya da daha önce de İşte Benim Stilim'de de Kemal Doğulu'nun yerine gelen Hakan Akkaya, Doya Doya Moda'ya jüri olabilir.

KEMAL DOĞULU NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Kemal Doğulu, ayrılık nedeninin geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni projesi olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen'de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.