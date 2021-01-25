Doya Doya Moda Tuğçe kimdir? Tuğçe Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Doya Doya Moda Tuğçe instagram hesabı!

Hafta içi her gün 14:15'te TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına bugün yeni yarışmacılar konuk oldu. Programa motoruyla katılan Tuğçe Erdoğan dikkat çekti. İzleyenler Tuğçe daha önce hangi programa çıktı? merak edildi. Peki, Doya Doya Moda Tuğçe kimdir? Tuğçe Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Seray Sever, İvana Sert, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in sunuculuğunu yaptığı ve büyük beden kadınlar ile erkeklerin yarıştığı Doya Doya Moda'da yeni haftayayeni yarışmacılarda katıldı. Bu hafta yarışmaya Tuğçe Erdoğan ve Adnan Kızıltaş dahil oldu. İzleyenler, Tuğçe daha önce hangi programa çıktı? Peki, Doya Doya Moda Tuğçe kimdir? Tuğçe Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA TUĞÇE ERDOĞAN KİMDİR?

Doya Doya Moda Tuğçe 29 yaşındadır ve aslen Sivaslıdır. Mersin'de doğan ve büyüyen Tuğçe Erdoğan, yarışmadaki Doya Doya Moda Özde'nin de ilkokul arkadaşıdır. Okan Üniversitesi Sivil Havacılık mezunu olan Tuğçe, yıllarca hosteslik yapmıştır. Şimdilerde kadın ve erkek giyim üzerine butik işletmektedir. Doya Doya Moda Tuğçe Erdoğan TikTok, Youtube ve İnstagram hesaplarında "erdgntuc" kullanıcı adıyla paylaşım yapmakta ve çok takip edilmektedir. Tuğçe Erdoğan, motor tutkusuyla takipçilerinin dikkatini çekmektedir.