Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever hayatı ve biyografisi!
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Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever hayatı ve biyografisi!

Doya Doya Moda sunucusu Seray Sever başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Doya Doya Moda sunucusu kaç yaşında, nereli? Seray Sever hayatı ve biyografisi nedir? Doya Doya Moda sunucusu Seray Sever kimdir?

Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:56

Sevilen TV programı Doya Doya Moda, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Doya Doya Moda hakkında, Doya Doya Moda sunucusu Doya Doya Moda kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

DOYA DOYA MODA SUNUCUSU SERAY SEVER KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Şubat 1973 (47 yıl yaşında), İstanbul

: Eray Sünbül (e. 2018)

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi

Nimet Seray Sever (d. 27 Şubat 1973, İstanbul), Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

EĞİTİM

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

MÜZİK KARİYERİ

Şubat 2006 yılında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

İŞ HAYATI

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

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